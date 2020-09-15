В Петербурге мошенники на два миллиона обманули профессора и пришли почти к столетней пенсионерке по следам пожара

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, 83-летний кандидат наук попался мошенникам 10 сентября. Ему позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что его вкладам грозит опасность и срочно надо все сбережения снять и перевести на указанные сотрудником счета. Деньги профессор, специалист в области теоретической механики, снимал несколько дней и в разной валюте. Часть положил на счета, другую забрал курьер, вежливо приехав прямо домой к пенсионеру. Всего пропало почти два миллиона рублей, накопленных за долгую научную карьеру жителя Петербурга. Пока что в деле о мошенничестве есть номера счетов, на которые мужчина переводил деньги, и приметы курьера - тот приехал в костюме и кроссовках, на вид молодому человеку славянской внешности около 20 лет.

Также от действий мошенников пострадала 96-летняя жительница Колпино. К ней пришли с дымоуловителем, беспокоясь о здоровье пожилой женщины - недавно у ее соседки был пожар и значит стоит позаботиться о дополнительном извещении. Датчик, розничная цена которого не более 800 рублей, женщине продали за пять тысяч. В полицию она обратилась в тот же день. Обманщиками были два мужчины средних лет и телосложения.

Примерно по такой же схеме, рассказывая о специальных ветеранских скидках, в Пушкине четверо сбывали пенсионерам газовые плиты. То, что стоит не дороже десяти тысяч, они продавали минимум за 30. От их действий, сообщает региональное управление ГУ МВД, на прошлой неделе пострадали четверо человек. Одного из задержанных отправили в изолятор, остальные под подпиской о невыезде. Все они приезжие из разных российских регионов.