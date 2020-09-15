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15.09.2020 09:09
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Петербуржец стал фигурантом уголовного дела за тайную страсть к коллекционированию оружия

34-летний житель Кировского района Петербурга стал фигурантом уголовного дела после августовского обыска в квартире. Об этом 15 сентября сообщает полицейский главк.

На Народного Ополчения, куда пришли сотрудники внутренних органов, нашлись части винтовки Мосина, детали от другого оружия, пистолет с магазином, 15 детонаторов, корпус гранаты. Разрешения на хранение наследия войны у петербуржца, разумеется, не было.

Результаты экспертизы, поступившие в распоряжение следователя 14 сентября, стали основанием для возбуждения уголовного дела о незаконном хранении оружия. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

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