Петербуржец стал фигурантом уголовного дела за тайную страсть к коллекционированию оружия

34-летний житель Кировского района Петербурга стал фигурантом уголовного дела после августовского обыска в квартире. Об этом 15 сентября сообщает полицейский главк.



На Народного Ополчения, куда пришли сотрудники внутренних органов, нашлись части винтовки Мосина, детали от другого оружия, пистолет с магазином, 15 детонаторов, корпус гранаты. Разрешения на хранение наследия войны у петербуржца, разумеется, не было.



Результаты экспертизы, поступившие в распоряжение следователя 14 сентября, стали основанием для возбуждения уголовного дела о незаконном хранении оружия. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

