Материнский капитал увеличится: за первого ребёнка обещают 483 882 рубля

Материнский капитал в 2021 году обещают проиндексировать на 3,7% — исходя из прогнозного уровня инфляции. Соответствующие изменения внесены в проект бюджета, подготовленный Пенсионным фондом России, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка, 639 432 рубля — на второго ребёнка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребёнка составит 155 550 рублей», — цитирует 14 сентября ТАСС пресс-службу Минтруда. Сейчас маткапитал составляет 466 617 рублей на первого ребёнка и 616 617 рублей на второго.