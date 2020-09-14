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14.09.2020 17:43
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Материнский капитал увеличится: за первого ребёнка обещают 483 882 рубля

Материнский капитал в 2021 году обещают проиндексировать на 3,7% — исходя из прогнозного уровня инфляции. Соответствующие изменения внесены в проект бюджета, подготовленный Пенсионным фондом России, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка, 639 432 рубля — на второго ребёнка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребёнка составит 155 550 рублей», — цитирует 14 сентября ТАСС пресс-службу Минтруда. Сейчас маткапитал составляет 466 617 рублей на первого ребёнка и 616 617 рублей на второго.

По оценке министерства, в следующем году выплату смогут получить 1,2 миллиона российских семей. На это запланировано 443,3 миллиарда рублей.

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Комментарии (2)

Danik
Почему не прописать, что на каждого ребенка капитал 10000 баксов. И забыть про это. А то эти крохоборы с точностью до рубля считают. На яхты свои денег не жалеют, кстати.
Ruticon
опять за копейки хотят себе новых рабов получить. В настолько богатой стране такая сумма как плевок, хотя нищие люди и воспринимают ее как нечто огромное.
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