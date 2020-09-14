Энтомологи СПбГУ в составе международной группы учёных открыли новые род и вид усатого тропического клопа. Его имя — случайный набор букв, его внешность достойна пера Чуковского, его жизнь полна загадок. Мало кому из читателей «Фонтанки» доведётся встретить его. К человеку он равнодушен, чего не скажешь о грибах.

Как сообщается 14 сентября на сайте Санкт-Петербургского государственного университета, клоп Tatupa grafei обитает на острове Борнео (он же Калимантан, третий по величине остров в мире) в Юго-Восточной Азии. Участник исследования из брунейского университета Джалан Клаас Дамкен собрал коллекцию клопов в парке Улу-Тембуронг, тропические леса которого остаются практически нетронутыми и сохраняют разнообразие флоры и фауны. Затем насекомых отправили в Россию, в СПбГУ, — на определение.

Клопы — огромная группа насекомых, и далеко не все её представители известны широкой аудитории именно как клопы, например в неё входит очень распространённая в России прудовая водомерка. «Чаще всего, когда речь заходит об этих насекомых, люди представляют себе кровососущих постельных клопов. Они создают остальным клопам дурную славу, ведь большинство этих насекомых не кусается. Открытый нами клоп относится к семейству слепняков, и он также не питается кровью человека, — отмечает первый автор исследования, магистрант первого курса программы «Биология» СПбГУ Вероника Тыц. — В этих сборах оказались очень важные для нас экземпляры. Внутри большого семейства клопов-слепняков есть подсемейство, которым я занимаюсь. Большинство его представителей крайне редко встречается в коллекциях. Дело в том, что в природе они обитают в лесной подстилке и ведут скрытный образ жизни. При этом выборка из Брунея оказалась сравнительно большой: в ней девять экземпляров, представляющих новый род Tatupa, который является монотипическим. Это значит, что к нему относится только один вид — Tatupa grafei. Велика вероятность, что клоп является эндемиком, то есть не обитает нигде, кроме острова Калимантан».

Tatupa grafei относится к сравнительно небольшой Rhinocylapus-группе. Её представители различаются по окраске и имеют огромные усы, часто в два раза длиннее тела. Татупа золотистого цвета с пятнышками. У насекомых Rhinocylapus-группы распространен половой диморфизм: самец может быть вдвое меньше самки. Перед спариванием самец садится на спину самки и какое-то время «катается» на ней верхом. У Tatupa grafei самки и самцы одинакового размера, около 5 мм, в наездничестве они пока не замечены.

Фото: Пресс-служба СПбГУ

Неизвестны и другие аспекты поведения татуп по причине чрезвычайной их малочисленности. Часто насекомых находят там, где много грибов, растущих на гнилой древесине. Из-за этого возникло предположение, что клопы питаются грибами или более мелкими насекомыми, которые питаются грибами. Или — третий вариант — меню клопов состоит как из грибов, так и из насекомых. «Ответ на эти вопросы может дать наблюдение за клопами Tatupa grafei в живой среде, однако провести его довольно сложно», — отмечается в сообщении СПбГУ.



Название рода Tatupa — это случайный набор букв. Энтомологи долго не могли придумать клопу имя. Оно не должно дублировать названия других животных, к тому же важно выяснить, существует ли такое слово в каких-либо языках и что означает. Оказалось, что слово Tatupa встречается в интернете всего один раз — в выпуске польской телевизионной игры, участники которой выдумывают новые слова. Вид grafei назван так в честь брунейского профессора Улмара Графе, который оказал существенную поддержку учёным.

Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys. Что касается образцов, то семь из девяти найденных экземпляров вернутся на родину в Бруней, а другие два останутся в крупнейшей коллекции Зоологического института Российской академии наук.

