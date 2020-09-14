72-летний петербуржец, управляя дельтапланом, разбился в Симферополе

На чемпионате России по сверхлёгкой авиации в Симферополе упал дельтаплан с 72-летним петербуржцем. Об этом пишут СМИ Крыма 14 сентября.



По их данным, кандидат в мастера спорта по планерному спорту Анатолий Ларионов выполнял классические элементы пилотажа. На высоте 300 метров дельтаплан попал во встречный поток воздуха, после чего ветер заломил крыло мотодельтаплана. Произошло неуправляемое падение.



С тяжелыми травмами мужчина был госпитализирован в больницу Симферополя. Его поместили в реанимацию.

