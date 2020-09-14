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14.09.2020 15:27
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72-летний петербуржец, управляя дельтапланом, разбился в Симферополе

На чемпионате России по сверхлёгкой авиации в Симферополе упал дельтаплан с 72-летним петербуржцем. Об этом пишут СМИ Крыма 14 сентября.

По их данным, кандидат в мастера спорта по планерному спорту Анатолий Ларионов выполнял классические элементы пилотажа. На высоте 300 метров дельтаплан попал во встречный поток воздуха, после чего ветер заломил крыло мотодельтаплана. Произошло неуправляемое падение.

С тяжелыми травмами мужчина был госпитализирован в больницу Симферополя. Его поместили в реанимацию.

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Комментарии (1)

Ivan Algin
Здоровья мужчине, в таком возрасте заниматься таким видом спорта достойно уважения.
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