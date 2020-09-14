Фуд-корты Петербурга не прошли тест на безопасность. Перед перезапуском чиновники нашли больше сотни нарушений

Комитет по контролю за имуществом Петербурга проинспектировал торговые комплексы на предмет соблюдения санитарных стандартов. Как сообщила 14 сентября пресс-служба губернатора, всего чиновники проверили 35 ТЦ и более полутора тысяч торговых объектов. По итогам инспекции составлен 171 протокол в отношении владельцев.



Наиболее распространенные нарушения связаны с работой фуд-кортов, фуд-плейсов и «островных» торговых точек. Не у всех предпринимателей есть QR-коды, или они не соответствуют заявленной деятельности, отметили в пресс-службе губернатора. Впрочем, большую часть прошлой недели этот бизнес работать легально не мог: возобновить деятельность фуд-кортам и «островам» разрешили лишь с 12 сентября.

