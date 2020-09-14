Фуд-корты Петербурга не прошли тест на безопасность. Перед перезапуском чиновники нашли больше сотни нарушений
Комитет по контролю за имуществом Петербурга проинспектировал торговые комплексы на предмет соблюдения санитарных стандартов. Как сообщила 14 сентября пресс-служба губернатора, всего чиновники проверили 35 ТЦ и более полутора тысяч торговых объектов. По итогам инспекции составлен 171 протокол в отношении владельцев.
Наиболее распространенные нарушения связаны с работой фуд-кортов, фуд-плейсов и «островных» торговых точек. Не у всех предпринимателей есть QR-коды, или они не соответствуют заявленной деятельности, отметили в пресс-службе губернатора. Впрочем, большую часть прошлой недели этот бизнес работать легально не мог: возобновить деятельность фуд-кортам и «островам» разрешили лишь с 12 сентября.
Следить за ношением масок сотрудниками и посетителями стали лучше, но такие нарушения тоже встречаются. Руководители комплексов, не обеспечившие безопасное функционирование торгового пространства, будут привлечены к административной ответственности, отметили в Смольном.
«Только добросовестное исполнение санитарных стандартов и личная ответственность каждого гражданина за своё здоровье и здоровье окружающих позволит снизить распространение инфекции», — приводит пресс-служба слова Александра Беглова.