Михаил Гельфанд расскажет об опасных связях древних людей

Представьте себе, что по соседству с вами живут другие разновидности людей. Вот так было с нашими предками-кроманьонцами десятки тысяч лет назад: в Евразии они соседствовали с неандертальцами и денисовцами, и настолько плотно, чтобы в геноме современных людей есть следы и тех, и других. 16 сентября известный биоинформатик Михаил Гельфанд на бесплатной онлайн-лекции поведает, чем те связи для нас обернулись. (12+)

О том, как выглядели неандертальцы, мы имеем представление. Красавцами их не назовешь — что не мешало нашим предкам вступать с ними в «браки». Как выглядели денисовцы, пока можно только предполагать: из их останков в распоряжении ученых только найденные в алтайской пещере зуб и фаланга пальца. Известно только, что к неандертальцам они ближе, чем к нам. Но и они, видимо, были достаточно симпатичны, чтобы кроманьонцы сводили с ними близкое знакомство. Немецкие ученые недавно заявили, что уязвимость к коронавирусам мы унаследовали от неандертальцев. Но и неандертальцам есть в чем нас упрекнуть: есть предположение, что их выкосили «южные» болезни, которые принесли с собой из Африки кроманьонцы.

