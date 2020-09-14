Серия «субботников» (которые проходят не только по субботам) стартовала 13 сентября на прибрежных территориях Петербурга. В Василеостровском районе активисты собрали 10 мешков со стеклом, 7 с пластиком и 16 со смешанными отходами, а также крупногабаритный мусор. По условиям квеста участники должны были сфотографировать и определить максимальное количество растений, птиц и насекомых. В ходе мероприятия они обнаружили чайку с повреждённым крылом. Сотрудники Экологического волонтерского центра уже доставили птицу в ветеринарную клинику, где она пройдёт курс лечения и реабилитации.

В ходе экологического квеста «Кто живёт на берегу» в устье реки Смоленки петербуржцы собрали 33 мешка мусора. Об итогах акции сообщает 14 сентября пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Акции продолжатся: 14 сентября — в Южно-Приморском парке Красносельского района, 16 сентября — на Суздальских озерах, 19 сентября — на реке Оккервиль в Невском районе, 20 сентября — на реке Новой в Кировском районе. Для участия надо пройти регистрацию в группе ЭВЦ «ВКонтакте».

Сегодня, 14 сентября, помощь требуется птице на территории «Красного треугольника». Она запуталась в проводах, рассказывает читатель Николай. Поисково-спасательная служба, по его словам, помочь не смогла.