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14.09.2020 10:14
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Активисты во время уборки на Смоленке спасли чайку. Помощи ждёт ещё одна птица, застрявшая в проводах

В ходе экологического квеста «Кто живёт на берегу» в устье реки Смоленки петербуржцы собрали 33 мешка мусора. Об итогах акции сообщает 14 сентября пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Серия «субботников» (которые проходят не только по субботам) стартовала 13 сентября на прибрежных территориях Петербурга. В Василеостровском районе активисты собрали 10 мешков со стеклом, 7 с пластиком и 16 со смешанными отходами, а также крупногабаритный мусор. По условиям квеста участники должны были сфотографировать и определить максимальное количество растений, птиц и насекомых. В ходе мероприятия они обнаружили чайку с повреждённым крылом. Сотрудники Экологического волонтерского центра уже доставили птицу в ветеринарную клинику, где она пройдёт курс лечения и реабилитации.

Фото: Экологический волонтерский центр / vk.com/ecovoce
Фото: Экологический волонтерский центр / vk.com/ecovoce
Фото: Экологический волонтерский центр / vk.com/ecovoce

Акции продолжатся: 14 сентября — в Южно-Приморском парке Красносельского района, 16 сентября — на Суздальских озерах, 19 сентября — на реке Оккервиль в Невском районе, 20 сентября — на реке Новой в Кировском районе. Для участия надо пройти регистрацию в группе ЭВЦ «ВКонтакте».

Сегодня, 14 сентября, помощь требуется птице на территории «Красного треугольника». Она запуталась в проводах, рассказывает читатель Николай. Поисково-спасательная служба, по его словам, помочь не смогла.

Фото: Читатель «Фонтанки» Николай
Фото: Читатель «Фонтанки» Николай

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