Четверо детей и мужчина пострадали при съезде «Ларгуса» в кювет в Ломоносовском районе. Ещё одну пассажирку спасти не удалось
Четверо детей – мальчики 10 и 7 лет и девочки 2 и 4 лет – пострадали в аварии вечером 13 сентября в Ломоносовском районе на трассе «Петергоф – Кейкино». Помимо них травмы получил мужчина, находившийся в салоне, а ещё одна пассажирка скончалась на месте. Ей было 43 года.
Как сообщает УГИБДД по городу и области, около 18.20 часов водитель – 64-летняя женщина – не справилась с управлением, в результате чего машина слетела с дороги, где врезалась в дерево.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.