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13.09.2020 22:21
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Четверо детей и мужчина пострадали при съезде «Ларгуса» в кювет в Ломоносовском районе. Ещё одну пассажирку спасти не удалось

Четверо детей – мальчики 10 и 7 лет и девочки 2 и 4 лет – пострадали в аварии вечером 13 сентября в Ломоносовском районе на трассе «Петергоф – Кейкино». Помимо них травмы получил мужчина, находившийся в салоне, а ещё одна пассажирка скончалась на месте. Ей было 43 года.

Как сообщает УГИБДД по городу и области, около 18.20 часов водитель – 64-летняя женщина – не справилась с управлением, в результате чего машина слетела с дороги, где врезалась в дерево.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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