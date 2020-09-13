Художники поплыли на корабле с десятками цветов и эко-дроном по каналу Грибоедова несмотря на штормовой ветер в Петербурге. Посмотрите, как это было
Художники проплыли по каналу Грибоедова на корабле, уставленном десятками петуний, и взяли пробы воды с помощью специально разработанной лодки-дрона. Акция «Пангардения», которую придумали для международного фестиваля техноискусства Европы Ars Electronica прошла в Петербурге днём 13 сентября.
На борту уместились три куратора: Наталья Фёдорова, Артур Константинов и Лаура Родритез, а также художник Андрей Носов. Они собирали данные об экологии, которые вскоре планируют опубликовать. Вместе с людьми на фестивальном корабле было несколько десятков горшков с петуньями – их за время пандемии и вынужденного сидения дома вырастила петербургская художница Наталья Балабанова.
По словам участников, идея путешествия в том, что в будущем город мог бы превратиться в большой сад. Для этого людям необходимо лишь научиться отслеживать происходящее вокруг и контролировать состояние воздуха и воды. Помочь в этом уже сейчас могли бы компактные роботы. Так, лодку-дрон специально разработали в университете «ИТМО». Она управляется дистанционно
Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Первоначально планировалось, что акция пройдёт 11 сентября, а участники проплывут от реки Ждановки до канала Грибоедова, 54, а в акватории Невы развернут на борту парус и спроецируют туда изображение из-под воды. Как корреспонденту «Фонтанки» сообщили организаторы, и планы, и маршрут пришлось в последний момент скорректировать из-за погодных условий. Слишком сильный ветер и волны не позволили художникам пройти полный маршрут и полностью реализовать задуманное. Дрон мог бы утонуть.