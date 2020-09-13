Художники проплыли по каналу Грибоедова на корабле, уставленном десятками петуний, и взяли пробы воды с помощью специально разработанной лодки-дрона. Акция «Пангардения», которую придумали для международного фестиваля техноискусства Европы Ars Electronica прошла в Петербурге днём 13 сентября.

На борту уместились три куратора: Наталья Фёдорова, Артур Константинов и Лаура Родритез, а также художник Андрей Носов. Они собирали данные об экологии, которые вскоре планируют опубликовать. Вместе с людьми на фестивальном корабле было несколько десятков горшков с петуньями – их за время пандемии и вынужденного сидения дома вырастила петербургская художница Наталья Балабанова.