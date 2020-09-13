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13.09.2020 14:15
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В Кудрово нашли выборную аномалию. На одном из участков явка отстает от соседних в три раза

На участке №967 в Кудрово Всеволожского района Ленобласти явка оказалась сильно ниже соседних. К утру 13 сентября там проголосовали 17,9% избирателей. По стечению обстоятельств, именно там присутствует независимый наблюдатель, сообщает 13 сентября портал 47news.

Для сравнения, на участке №952, который находится в том же Кудрово, к утру было уже под 50%.

По данным члена комиссии с правом совещательного голоса Дмитрия Шопота, на 967-м участке зафиксировано множество нарушений. В частности, была нарушена сквозная нумерация в книге учета избирателей. То есть можно было вписать те данные, что были нужны, а реальное количество избирателей отличается от того, что в итоге появилось в протоколах, как минимум на сотню.

В Ленинградской области 13 сентября проходят выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата областного Законодательного собрания шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Общая явка на 12 часов 13 сентября составила 32,78%. Активнее всего жители голосуют в Сланцевском, Лодейнопольском, Тосненском, Приозерском и Подпорожском районах.

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Да какая там аномалия. Вот бюллетени посчитают и станут как все.
тат2007amg
Слушаем Шнура..
Вячеслав Рогожин
Напомню, что жулики и воры после повышения пенсионного возраста анонсировала введение Платных Всех Дорог. Занятно, как они сделали это: пообещав, что ЕЩЕ через 10 лет проезд в общественном транспорте станет бесплатным. Вы готовы это скушать?
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