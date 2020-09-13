В Кудрово нашли выборную аномалию. На одном из участков явка отстает от соседних в три раза

На участке №967 в Кудрово Всеволожского района Ленобласти явка оказалась сильно ниже соседних. К утру 13 сентября там проголосовали 17,9% избирателей. По стечению обстоятельств, именно там присутствует независимый наблюдатель, сообщает 13 сентября портал 47news.

Для сравнения, на участке №952, который находится в том же Кудрово, к утру было уже под 50%.

По данным члена комиссии с правом совещательного голоса Дмитрия Шопота, на 967-м участке зафиксировано множество нарушений. В частности, была нарушена сквозная нумерация в книге учета избирателей. То есть можно было вписать те данные, что были нужны, а реальное количество избирателей отличается от того, что в итоге появилось в протоколах, как минимум на сотню.