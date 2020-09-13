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13.09.2020 13:50
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На Камышовой ГУП «ТЭК» заменил 8 метров трубы и вернул жителям горячую воду

Ремонтные работы на улице Камышовой №34/2 в Петербурге, где накануне разлились озёра с кипятком, завершены. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе предприятия.

«В результате работ теплоэнергетики заменили 8 метров трубы. В 22:30 ремонт был полностью завершен, а в четыре жилых дома подано горячее водоснабжение», — говорится в коммюнике.

В ГУП «ТЭК» добавили, что, если по каким-то причинам горячая вода у жильцов всё ещё отсутствует, обращаться следует в управляющую компанию.

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