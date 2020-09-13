На Камышовой ГУП «ТЭК» заменил 8 метров трубы и вернул жителям горячую воду

Ремонтные работы на улице Камышовой №34/2 в Петербурге, где накануне разлились озёра с кипятком, завершены. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе предприятия.



«В результате работ теплоэнергетики заменили 8 метров трубы. В 22:30 ремонт был полностью завершен, а в четыре жилых дома подано горячее водоснабжение», — говорится в коммюнике.



В ГУП «ТЭК» добавили, что, если по каким-то причинам горячая вода у жильцов всё ещё отсутствует, обращаться следует в управляющую компанию.

