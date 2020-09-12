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12.09.2020 17:38
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Прохудившаяся на Камышовой труба ограничила поступление горячей воды в четыре многоэтажных дома

Теплосеть диаметром 219 мм, давшая течь на Камышовой улице в Петербурге, повлияет на комфорт жителей четырёх многоэтажных домов. Об этом «Фонтанке» 12 сентября сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Дефект был выявлен у дома №34/2 по улице Камышовой. Ремонтная бригада была на месте уже через 20 минут после получения заявки и спустя некоторое время локализовала дефект. Ремонтные работы ГУП «ТЭК» пообещал закончить как можно скорее.

Ранее «Фонтанка» писала об озёрах горячей воды в Приморском районе Петербурга.

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