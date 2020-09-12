На Камышовой улице стало теплее из-за прорыва трубы. Жители любуются горячими озёрами
Прохладный субботний день в Приморском районе Петербурга согрел прорыв трубы. Днём 12 сентября двор одного и домов на улице Камышовой залило кипятком.
«На Камышовой коммунальная авария, течёт кипяток, дом 34/2 без горячей воды, про остальные не в курсе", — написала местная жительница в соцсетях. Соседи из соседнего дома добавили, что у них также нет воды.
«Фонтанка» запросила комментарий у теплоснабжающей организации.