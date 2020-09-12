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12.09.2020 16:46
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На Камышовой улице стало теплее из-за прорыва трубы. Жители любуются горячими озёрами

Прохладный субботний день в Приморском районе Петербурга согрел прорыв трубы. Днём 12 сентября двор одного и домов на улице Камышовой залило кипятком.

«На Камышовой коммунальная авария, течёт кипяток, дом 34/2 без горячей воды, про остальные не в курсе", — написала местная жительница в соцсетях. Соседи из соседнего дома добавили, что у них также нет воды.

«Фонтанка» запросила комментарий у теплоснабжающей организации.

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