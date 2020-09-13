Петербургская полиция освободила похищенного мужчину после сообщения бдительной пенсионерки

Полицейские в Петербурге нашли и остановили машину, из которой группа мужчин заставила выйти водителя, а затем избила его, посадила обратно в салон и увезла в неизвестном направлении. Свидетельницей происходящего на проспекте Большевиков, 81, накануне вечером стала 61-летняя горожанка, которая и позвонила в полицию.

По данным ГУ МВД по городу и области, подходящую под описание «КИА» правоохранители остановили около 2 часов ночи 13 сентября на Дальневосточном проспекте. Двоих мужчин, которые оказались в салоне, тут же отправили в отдел, а пострадавшего с черепно-мозговой травмой передали врачам. У него сильно повреждено лицо и выбиты зубы. Известно, что машина горожанину не принадлежит, он взял её в аренду у 29-летней жительницы Шушар.