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13.09.2020 11:13
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Неизвестный с ножом ранил двоих на вечерней прогулке. Он знаком полиции и врачам

Неизвестный ножом ранил двоих на вечерней прогулке в Петербурге. Полиция и врачи признали в нём знакомого.

Прогуливаясь вечером на спортивной площадке у школы №383 в Красносельском районе, петербуржец ранил ножом двоих: целился в грудь и в шею. Полиция задержала его вечером 12 сентября на Авангардной улице, 23. Как 13 сентября стало известно «Фонтанке», на поиски 26-летнего мужчины полиция отправилась после сообщения по телефону «112» от пострадавших при встрече с ним.

Владельца ножа нашли спустя полчаса после случившегося.

По данным ГУ МВД по городу и области, он был пьян. Полицейские составили протокол по факту мелкого хулиганства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оба горожанина с ножевыми ранениями госпитализированы. Один находится в тяжёлом состоянии.

На счету владельца клинка уже есть несколько судимостей за кражи и грабёж, в 2016 году его освободили от уголовной ответственности за хулиганство и отправили в психиатрический стационар.

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Комментарии (7)

Vikilein
"Неизвестный" оказался вполне известным полиции? Почему таких не закрывают?
Vikilein
Жертва госпитализирована в тяжёлом состоянии, а протокол составлен на "мелкое хулиганство"?
Pastulat0
Представляю что предъявили бы раненым по УК, в случае если бы они стали обороняться бумажными стаканчиками от агрессора.
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