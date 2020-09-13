Неизвестный с ножом ранил двоих на вечерней прогулке. Он знаком полиции и врачам

Прогуливаясь вечером на спортивной площадке у школы №383 в Красносельском районе, петербуржец ранил ножом двоих: целился в грудь и в шею. Полиция задержала его вечером 12 сентября на Авангардной улице, 23. Как 13 сентября стало известно «Фонтанке», на поиски 26-летнего мужчины полиция отправилась после сообщения по телефону «112» от пострадавших при встрече с ним.

Неизвестный ножом ранил двоих на вечерней прогулке в Петербурге. Полиция и врачи признали в нём знакомого.

По данным ГУ МВД по городу и области, он был пьян. Полицейские составили протокол по факту мелкого хулиганства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оба горожанина с ножевыми ранениями госпитализированы. Один находится в тяжёлом состоянии.

На счету владельца клинка уже есть несколько судимостей за кражи и грабёж, в 2016 году его освободили от уголовной ответственности за хулиганство и отправили в психиатрический стационар.