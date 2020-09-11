Упавший прицеп фуры полностью перекрыл проезд на развязке «Колы» и трассы Вологда — Новая Ладога
ДТП с большегрузом собирает пробку на трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области вечером 11 сентября. Проезд оказался полностью заблокирован.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17 часов 11 сентября на 121-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», на развязке с трассой А-114 Вологда — Новая Ладога в сторону Петербурга, водитель грузовика Iveco не справился с управлением, и у фуры опрокинулся прицеп.
Пострадавших в аварии нет, но движение оказалось полностью перекрыто. Транспорт перепускают через автодорогу Кисельня — Хвалово, добавили в дорожном управлении.