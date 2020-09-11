FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 18:25
0
Печать

Упавший прицеп фуры полностью перекрыл проезд на развязке «Колы» и трассы Вологда — Новая Ладога

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ДТП с большегрузом собирает пробку на трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области вечером 11 сентября. Проезд оказался полностью заблокирован.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17 часов 11 сентября на 121-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», на развязке с трассой А-114 Вологда — Новая Ладога в сторону Петербурга, водитель грузовика Iveco не справился с управлением, и у фуры опрокинулся прицеп.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Пострадавших в аварии нет, но движение оказалось полностью перекрыто. Транспорт перепускают через автодорогу Кисельня — Хвалово, добавили в дорожном управлении.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний