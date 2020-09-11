Школьник на велосипеде погиб под товарным поездом в Волосово, не заметив второй состав

Юный велосипедист погиб, угодив под поезд в Волосовском районе Ленобласти днем 11 сентября. Предварительно, подросток не стал ждать, пока на переезде поднимут шлагбаум.



Как сообщает 47News со ссылкой на УТ МВД по СЗФО, около половины четвертого в ведомство поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Волосово грузовой поезд сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. По предварительным данным, подросток дожидался на переезде, пока проедет товарный поезд, и, пропустив последний вагон, начал пересекать пути, несмотря на опущенный шлагбаум и запрещающий сигнал.