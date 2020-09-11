Специалист по коренным народам Бразилии убит стрелой при попытке исследовать аборигенов

Один из ведущих специалистов Бразилии по изучению коренных народов Амазонии 56-летний Риели Франсискато погиб во время экспедиции.

Как сообщает 11 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на портал G1, учёный собирался исследовать одно из закрытых племён на западе Бразилии, в муниципалитете Серингейрас. Когда он приближался к месту пребывания аборигенов, его застрелили.

«Мы услышали звук стрелы, попавшей ему в грудь. Затем он закричал, вытащил стрелу и побежал назад. Ему удалось пробежать 50–60 метров, после чего он упал почти замертво, — рассказал один из коллег погибшего этнографа. — К сожалению, нашего друга больше нет».