«Это его последний созыв в Госдуме». Турчак заявил о профнепригодности «петербургского» депутата Вострецова

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал своего однопартийца Сергея Вострецова за то, что тот поддержал снижение возраста для привлечения к уголовной ответственности. На следующих выборах, по словам Турчака, Вострецову нечего ловить.



«Такая позиция говорит о профнепригодности депутата Вострецова, — цитирует Турчака 11 сентября сайт партии https://er.ru/news/195410/. — Поскольку подобные неадекватные инициативы подрывают доверие к Государственной думе, «Единой России» и к органам власти в целом. Сложно представить, чем руководствовался депутат, выступая за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности». При этом он напомнил, что депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, и выразил уверенность, «что это его последний созыв в Госдуме».

