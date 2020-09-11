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11.09.2020 13:36
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«Это его последний созыв в Госдуме». Турчак заявил о профнепригодности «петербургского» депутата Вострецова

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал своего однопартийца Сергея Вострецова за то, что тот поддержал снижение возраста для привлечения к уголовной ответственности. На следующих выборах, по словам Турчака, Вострецову нечего ловить.

«Такая позиция говорит о профнепригодности депутата Вострецова, — цитирует Турчака 11 сентября сайт партии https://er.ru/news/195410/. — Поскольку подобные неадекватные инициативы подрывают доверие к Государственной думе, «Единой России» и к органам власти в целом. Сложно представить, чем руководствовался депутат, выступая за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности». При этом он напомнил, что депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, и выразил уверенность, «что это его последний созыв в Госдуме».

Ранее на сайте Российской общественной инициативы появилось предложение привлекать к уголовной ответственности с 12 лет, в качестве причины назывался рост детской преступности. Вострецов заявил, что в этой идее «есть логика».

Сергей Вострецов в 2014 году получил мандат депутата Госдумы VI созыва после того, как свои полномочия сложила Екатерина Лахова. Через 2 года он был избран депутатом от одномандатного избирательного округа № 212 в Санкт-Петербурге. Его инициативы зачастую вызывали в СМИ и обществе резонанс. В частности, в 2018 году он предложил штрафовать родителей за участие несовершеннолетних в протестных акциях. При повторном нарушении, по этой логике, стоило подключать органы опеки. Свою инициативу он подробно комментировал в интервью «Фонтанке».

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Комментарии (2)

Savva
ага, сложно "подорвать" то, чего никогда не было.
Pilat
А какие инициативы единой россии не подрывают доверие к госдуме и власти в целом?
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