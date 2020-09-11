Умер знаток клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов скончался в возрасте 64 лет, сообщается в Instagram-аккаунте телеигры 11 сентября.

Публикация от «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (@chto_gde_kogda) 10 Сен 2020 в 10:56 PDT

«Сегодня не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем клубе с 1988 по 2010 год, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов», — говорится в сообщении.

В общей сложности Смирнов провел за столом 18 игр. Свыше половины из них закончились победой знатоков. В последние годы Смирнов посещал игры в Нескучном саду и делился опытом с молодыми игроками.