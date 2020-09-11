Умер знаток клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов
Знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов скончался в возрасте 64 лет, сообщается в Instagram-аккаунте телеигры 11 сентября.
«Сегодня не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем клубе с 1988 по 2010 год, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов», — говорится в сообщении.
В общей сложности Смирнов провел за столом 18 игр. Свыше половины из них закончились победой знатоков. В последние годы Смирнов посещал игры в Нескучном саду и делился опытом с молодыми игроками.