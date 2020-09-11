FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 12:38
1
Печать

Умер знаток клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов скончался в возрасте 64 лет, сообщается в Instagram-аккаунте телеигры 11 сентября.

«Сегодня не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем клубе с 1988 по 2010 год, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов», — говорится в сообщении.

В общей сложности Смирнов провел за столом 18 игр. Свыше половины из них закончились победой знатоков. В последние годы Смирнов посещал игры в Нескучном саду и делился опытом с молодыми игроками.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний