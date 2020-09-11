Цены на нефть марки Brent опустились ниже 40 долларов за баррель

Цены на нефть снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов от 11 сентября.

По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,37% — до 39,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,27% — до 37,2 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на спрос на топливо, отмечает РИА Новости. Пессимизм по поводу его восстановления еще больше усилился после того, как в четверг минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране — за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.

