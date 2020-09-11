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11.09.2020 09:27
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Двое приятелей натаскали из квартир петербуржцев на миллион, пока те ловили остатки лета

Пока петербуржцы ловили последние теплые дни уходящего лета в отпусках и на дачах, двое приятелей с криминальным прошлым, пользуясь их отсутствием, хозяйничали у них дома. Ненасытное желание завладеть чужим и остаться безнаказанными довело квартирных воров до Ленобласти. Однако всему рано или поздно приходит конец.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, оперативникам и следователям удалось восстановить, как прошедший август в Северной столице провели двое ранее задержанных по подозрению в кражах южан: 36-летний уроженец Ростовской области и его 38-летний приятель из Ставропольского края.

По предварительной информации, за месяц они пробрались в 12 пустующих без хозяев квартир в четырех районах Петербурга — Красносельском, Московском, Выборгском и Приморском, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Между преступлениями, как правило, выдерживали один-два дня, но порой совершали и по несколько в сутки. Судя по всему, тащили все, что можно было продать. Всего за август им удалось наворовать на 1,2 миллиона рублей. Похищенное частично изъято. Уголовные дела возбуждены по 158-й статье УК РФ (кража). Расследование продолжается.

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