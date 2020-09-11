Двое приятелей натаскали из квартир петербуржцев на миллион, пока те ловили остатки лета

Пока петербуржцы ловили последние теплые дни уходящего лета в отпусках и на дачах, двое приятелей с криминальным прошлым, пользуясь их отсутствием, хозяйничали у них дома. Ненасытное желание завладеть чужим и остаться безнаказанными довело квартирных воров до Ленобласти. Однако всему рано или поздно приходит конец.



Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, оперативникам и следователям удалось восстановить, как прошедший август в Северной столице провели двое ранее задержанных по подозрению в кражах южан: 36-летний уроженец Ростовской области и его 38-летний приятель из Ставропольского края.

