В Левашово два автомобиля сбили одного пешехода. Спасти его не успели

Мужчина-пешеход скончался в дорожной аварии в Красногвардейском районе Петербурга 10 сентября. «Форд» толкнул его под встречный «Шевроле».



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла незадолго до восьми часов вечера у дома №38 по улице Коммуны. По предварительной информации, мужчина лет сорока на вид попытался перебежать дорогу вне пешеходного перехода, но не смог разминуться с «Фордом Транзит».



От удара пешехода отбросило на соседнюю полосу движения, где его сбил уже «Шевроле Круз». Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Полицейские устанавливают личность погибшего.

