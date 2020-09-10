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10.09.2020 22:09
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В Левашово два автомобиля сбили одного пешехода. Спасти его не успели

Мужчина-пешеход скончался в дорожной аварии в Красногвардейском районе Петербурга 10 сентября. «Форд» толкнул его под встречный «Шевроле».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла незадолго до восьми часов вечера у дома №38 по улице Коммуны. По предварительной информации, мужчина лет сорока на вид попытался перебежать дорогу вне пешеходного перехода, но не смог разминуться с «Фордом Транзит».

От удара пешехода отбросило на соседнюю полосу движения, где его сбил уже «Шевроле Круз». Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Полицейские устанавливают личность погибшего.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

муматор
Коммуны ... Левашово ... всё смешалось в доме Облонских.
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