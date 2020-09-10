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10.09.2020 21:35
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Финляндия не откроется для россиян в ближайшее время

Фото: pixabay.com

Правительство Финляндии решило смягчить ограничения на поездки. Как заявила вечером 10 сентября глава МВД Мария Охисало после длительного заседания, лимит по количеству заболеваний коронавирусом в стране, с которой открывается сообщение, поднят с 8 до 25 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. Таким образом, в Суоми можно будет попасть, в частности, из Германии и Швеции. Ограничения будут ослаблены с 19 сентября.

Россия в категорию «до 25» по числу заболеваний не попадает. Как ранее заявляло посольство, срок открытия границы с РФ пока не известен — он зависит от эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем Финляндия продлит пограничный контроль с шенгенскими странами до 23 ноября.

Предполагалось, что Суоми начнёт пускать в страну с отрицательным тестом на COVID-19. Подробности правительство даст 11 сентября.

Фото: pixabay.com

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Комментарии (5)

260569221
Кто бы сомневался...

Ну и пускай жуют свое кофе и сыр с рыбой

Крымнаш
mag
Понял. 5000 надо ещё на 14 умножать.
mag
Что-то у меня арифметика не сходится.
146 млн / 100.000 × 25 = 36.500

В России же 5000 заболевают в день.
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