Финляндия не откроется для россиян в ближайшее время

Правительство Финляндии решило смягчить ограничения на поездки. Как заявила вечером 10 сентября глава МВД Мария Охисало после длительного заседания, лимит по количеству заболеваний коронавирусом в стране, с которой открывается сообщение, поднят с 8 до 25 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. Таким образом, в Суоми можно будет попасть, в частности, из Германии и Швеции. Ограничения будут ослаблены с 19 сентября.



Россия в категорию «до 25» по числу заболеваний не попадает. Как ранее заявляло посольство, срок открытия границы с РФ пока не известен — он зависит от эпидемиологической ситуации.