Посольство Финляндии: Невозможно сказать, когда откроют границу для российских туристов
Власти Финляндии пересмотрят запрет на въезд туристов из России 18 сентября, заявили в посольстве страны в РФ.
«Текущее решение [о продлении ограничений на пересечение границы] действительно до 18 сентября, но это не значит, что потом ограничения будут сняты», — сообщил «Фонтанке» 7 сентября советник дипмиссии по вопросам прессы Танели Добровольски.
В посольстве подчеркнули, что «все зависит от развития эпидемиологической ситуации» в РФ.
«На данном этапе невозможно сказать, как долго будут действовать ограничения», — резюмировал Добровольски.
Власти Финляндии сегодня, 7 сентября, вновь объявили о продлении запрета на въезд в страну для россиян, который был введен еще весной из-за пандемии коронавируса. При этом для определенных категорий граждан были сделаны послабления.
С начала пандемии в Финляндии выявили 8 327 случаев COVID-19.