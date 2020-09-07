Посольство Финляндии: Невозможно сказать, когда откроют границу для российских туристов

Власти Финляндии пересмотрят запрет на въезд туристов из России 18 сентября, заявили в посольстве страны в РФ.



«Текущее решение [о продлении ограничений на пересечение границы] действительно до 18 сентября, но это не значит, что потом ограничения будут сняты», — сообщил «Фонтанке» 7 сентября советник дипмиссии по вопросам прессы Танели Добровольски.

В посольстве подчеркнули, что «все зависит от развития эпидемиологической ситуации» в РФ.



«На данном этапе невозможно сказать, как долго будут действовать ограничения», — резюмировал Добровольски.