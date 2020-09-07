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07.09.2020 17:21
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Посольство Финляндии: Невозможно сказать, когда откроют границу для российских туристов

Власти Финляндии пересмотрят запрет на въезд туристов из России 18 сентября, заявили в посольстве страны в РФ.

«Текущее решение [о продлении ограничений на пересечение границы] действительно до 18 сентября, но это не значит, что потом ограничения будут сняты», — сообщил «Фонтанке» 7 сентября советник дипмиссии по вопросам прессы Танели Добровольски.

В посольстве подчеркнули, что «все зависит от развития эпидемиологической ситуации» в РФ.

«На данном этапе невозможно сказать, как долго будут действовать ограничения», — резюмировал Добровольски.

Власти Финляндии сегодня, 7 сентября, вновь объявили о продлении запрета на въезд в страну для россиян, который был введен еще весной из-за пандемии коронавируса. При этом для определенных категорий граждан были сделаны послабления.

С начала пандемии в Финляндии выявили 8 327 случаев COVID-19.

© Фонтанка.Ру

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