Финляндия открыла границу для влюблённых. Из России можно въехать к партнёру
Пограничная охрана Финляндии смягчила ограничения для въезда россиян. Теперь гражданин России может въехать в Суоми, если там ждет партнёр, сообщает 11 августа Yle.
Это значит, что отличия между официальным и не зарегистрированным браком в этом вопросе больше нет, как и разницы между гендерами — партнёр может быть любого пола. В эту категорию попадают люди, которые находятся в партнерских отношениях, но по большей части живут в разных странах.
При этом возлюбленный или возлюбленная не обязательно должны иметь финский паспорт — партнёр может быть гражданином ЕС или шенгенской зоны, проживающим в Финляндии.
Наряду с Россией смягчение сделали также в отношении граждан Канады, США, Австралии и Турции.
При этом подчёркивается, что нужно доказать отношения, и решение принимается индивидуально. Пограничники «будут проверять все возможные документы перед тем, как разрешить человеку въезд в страну».
Однако тут возникает дилемма — среди разрешённых оснований для выезда из России через автомобильные пункты пропуска (авиасообщения с Суоми сейчас нет) встреча с партнёром не значится.
По прибытии в Финляндию придётся отсидеть двухнедельный карантин под угрозой тюрьмы.
Подробно о том, как переживают разлуку разделенные пандемией пары, читайте в материале «Фонтанки» «Любовь на расстоянии ковида».
Чтобы предотвратить распространение коронавируса, власти РФ еще в марте временно ограничили выезд большинства россиян за границу (через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, смешанные пункты пропуска).
Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июня подписал распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам РФ выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу и учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом.