Финляндия открыла границу для влюблённых. Из России можно въехать к партнёру

Пограничная охрана Финляндии смягчила ограничения для въезда россиян. Теперь гражданин России может въехать в Суоми, если там ждет партнёр, сообщает 11 августа Yle.

Это значит, что отличия между официальным и не зарегистрированным браком в этом вопросе больше нет, как и разницы между гендерами — партнёр может быть любого пола. В эту категорию попадают люди, которые находятся в партнерских отношениях, но по большей части живут в разных странах.

При этом возлюбленный или возлюбленная не обязательно должны иметь финский паспорт — партнёр может быть гражданином ЕС или шенгенской зоны, проживающим в Финляндии.

