Правительство Финляндии второй день обсуждает открытие границы. Инсайды надежды россиянам не дают
Правительство Финляндии с 9 сентября обсуждает вопрос смягчения ограничений на путешествия. Власти думают, позволить ли иностранцам въезд с отрицательным результатом теста на COVID-19, но пока официального решения нет. Финские СМИ говорят о возможном требовании двух справок и повышении лимита для открытия границ с 8 до 25–30 случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние две недели.
«Переговоры правительства по вопросам приграничного движения и поездок были приостановлены на время парламентских вопросов и видеоконференции глав государств ЕС», — проинформировали днём 10 сентября в пресс-службе кабмина Финляндии.
Как пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве, предполагается, что Финляндия будет требовать от путешественников тест на COVID-19, сделанный в стране отправления. От карантина освободят при условии, если второй тест будет сделан уже на территории Финляндии.
Ограничения ослабляют в том числе из-за Евросоюза, который рекомендовал государствам-членам держать границу открытой для стран с менее чем 25–30 случаями COVID-19 за последние две недели. В России этот показатель гораздо выше. Кроме того, согласно Шенгенскому соглашению, в исключительных случаях пограничный контроль внутри союза можно вводить на полгода, в Финляндии этот срок истекает 18 сентября.
Объявить о своём решении правительство обещало 10 сентября.