Правительство Финляндии второй день обсуждает открытие границы. Инсайды надежды россиянам не дают

Правительство Финляндии с 9 сентября обсуждает вопрос смягчения ограничений на путешествия. Власти думают, позволить ли иностранцам въезд с отрицательным результатом теста на COVID-19, но пока официального решения нет. Финские СМИ говорят о возможном требовании двух справок и повышении лимита для открытия границ с 8 до 25–30 случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние две недели.

«Переговоры правительства по вопросам приграничного движения и поездок были приостановлены на время парламентских вопросов и видеоконференции глав государств ЕС», — проинформировали днём 10 сентября в пресс-службе кабмина Финляндии.