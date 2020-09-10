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10.09.2020 17:34
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Правительство Финляндии второй день обсуждает открытие границы. Инсайды надежды россиянам не дают

Правительство Финляндии с 9 сентября обсуждает вопрос смягчения ограничений на путешествия. Власти думают, позволить ли иностранцам въезд с отрицательным результатом теста на COVID-19, но пока официального решения нет. Финские СМИ говорят о возможном требовании двух справок и повышении лимита для открытия границ с 8 до 25–30 случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние две недели.

«Переговоры правительства по вопросам приграничного движения и поездок были приостановлены на время парламентских вопросов и видеоконференции глав государств ЕС», — проинформировали днём 10 сентября в пресс-службе кабмина Финляндии.

Как пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве, предполагается, что Финляндия будет требовать от путешественников тест на COVID-19, сделанный в стране отправления. От карантина освободят при условии, если второй тест будет сделан уже на территории Финляндии.

Ограничения ослабляют в том числе из-за Евросоюза, который рекомендовал государствам-членам держать границу открытой для стран с менее чем 25–30 случаями COVID-19 за последние две недели. В России этот показатель гораздо выше. Кроме того, согласно Шенгенскому соглашению, в исключительных случаях пограничный контроль внутри союза можно вводить на полгода, в Финляндии этот срок истекает 18 сентября.

Объявить о своём решении правительство обещало 10 сентября.

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
Хотят видать и в НГ каникулы остаться без наших туристов.
260569221
Еще раз повторяю что это бред...
То есть чувак, должен заплатить 2500 р за тест у нас, потом за 2500 доехать до чухонцев, закупиться там фейри и сыром, а на обратном пути еще за 2500 (это в лучшем случае), пройти тест.....
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