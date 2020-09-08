Россиянам могут разрешить въезд в Финляндию при наличии отрицательного теста на COVID-19

«Отправной точкой этого законодательства является то, что свежий отрицательный результат теста позволит въехать в страну, и когда он может быть объединен с тестированием в Финляндии, с большой долей вероятности заболевание не будет распространяться вместе с трансграничными поездками», — приводит слова премьера издание Ilta-Sanomat.

Правительство Финляндии решило пересмотреть подход к ограничениям на границе. Власти готовы разрешить въезд из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом при условии предоставления отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом 8 сентября сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Речь идёт даже о так называемых странах красной зоны, в которую, по «светофорной» системе финского Ведомства здравоохранения и социального развития THL, входит и Россия. К таковым относятся государства, в которых зарегистрировано больше 25 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения за последние две недели.

«Мы не хотим мешать людям приезжать», — добавила Марин, подчеркнув, что главная цель — не пустить болезнь в страну. Такое решение отчасти продиктовано падением туризма и желанием властей восстановить эту сферу, особенно в Лапландии, к рождественским каникулам — сейчас зимний сезон под угрозой срыва. Минздрав отреагировал на предложение без энтузиазма, зато министр экономики Мика Линтиля поддержал идею, отметив, что Финляндия нуждается в туристах из Великобритании, Германии, Франции, Италии и России.

Минтранс Финляндии направил соответствующий пакет поправок на рассмотрение накануне. Правительство обсудит ограничения на поездки 9 сентября.

Ранее Посольство Финляндии в России рассказало «Фонтанке», что ограничения на границе с Россией продлеваются, пересмотреть требования власти планировали 18 сентября.