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10.09.2020 19:36
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«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим». В СК создают подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

В Следственном комитете России будет создано специальное подразделение, которое займётся расследованием дел, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма. Такое решение принял глава СК Александр Бастрыкин, говорится 10 сентября на сайте ведомства.

Новое отделение войдёт в управление по расследованию преступлений прошлых лет, которое подчиняется главку.

«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — говорится в сообщении Следкома.

Создание такого отделения в СК объясняют необходимостью давать историческим событиям «надлежащую правовую оценку», потому что «отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны», якобы занимают «неприемлемую для России позицию».

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Комментарии (8)

Сергей Соколов
А расследование по Обнуленному, за его высказывание про галоши, будет?
Или за вранье по поводу количества энергоблоков АЭС в СССР?
22ilves
Это тот самый Бастрыкин, который в элитной отель - деревеньке в Финляндии , которая посроена и функционирует спецом для лучших патриотов России, любит отдыхать? Той, что под Куопио? Это ведомство в очередной раз будет учить ширмассы, как правильно родину любить?
260657101
Когда коту делать нечего, то он понятно что делает. Но следком вообще то и на мои деньги с налогов существуют. У вас сто все дела расследованы, что вы дурака валять собрались? Идите работайте в поле, у вас мошенники стариков на деньги разводят, коррупционеров от Москвы до самых до окраин, общественно значимых фигур травят, а они за народные деньги синекуру нашли.
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