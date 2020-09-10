«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим». В СК создают подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории
В Следственном комитете России будет создано специальное подразделение, которое займётся расследованием дел, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма. Такое решение принял глава СК Александр Бастрыкин, говорится 10 сентября на сайте ведомства.
Новое отделение войдёт в управление по расследованию преступлений прошлых лет, которое подчиняется главку.
«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — говорится в сообщении Следкома.
Создание такого отделения в СК объясняют необходимостью давать историческим событиям «надлежащую правовую оценку», потому что «отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны», якобы занимают «неприемлемую для России позицию».