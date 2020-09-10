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10.09.2020 19:24
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Буферный нижний пруд окрасился в странное. На место отправили специалистов

Читатели «Фонтанки» 10 сентября поделились фотографиями Буферного нижнего пруда. Его, как и Смоленку, чистит «Экострой», и он тоже меняет цвет. Судя по фото, воды окрасились во что-то рыжее.

Фото: читатель «Фонтанки»

В комитете по природопользованию «Фонтанке» ответили, что в курсе проблемы. На место отправлены специалисты ГУП «Пиларн» для подтверждения факта загрязнения. В Буферном нижнем пруду на аллее Героев-Чернобыльцев дноочистные работы ведет ГУП «Экострой» по контракту с комитетом за 145 млн рублей. Ранее жители уже обращали в связи с работами внимание на заваленный грунтом Юнтоловский заказник.

Аналогичные работы ведутся на Смоленке. «Фонтанка» неоднократно рассказывала, что жители также регулярно видят в ней масляные пятна и мусор. В комитете все это объясняют вторичным загрязнением.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (2)

hedgehog_
расскажите журналажнику, что надо использовать не только прилагательные, но и существительные.
альтернативно одаренное своими недоделанными буквенными потоками раздражает.
McGillavry
Странно, но водоём выглядел гораздо чище ещё год назад, до того, как взялись за его очистку... И ещё, а само строительство «экопарка» ещё ведётся, или это будет как Богатырский и Южная улица — на десятилетия?
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