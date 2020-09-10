Мужчина на «Форде» сбил девушку, переходившую Рябовское шоссе по «зебре»

Серьезное ДТП с пешеходом произошло днем 10 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Девушка получила тяжелые травмы.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу, в 15:58 у дома 30 по Рябовскому шоссе 50-летний мужчина на автомобиле Ford Fusion сбил 22-летнюю женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Еще одно серьезное ДТП с пешеходом в Петербурге произошло накануне вечером. Как стало известно «Фонтанке», в 20:05 9 сентября на площади Победы автобус сбил 45-летнего мужчину. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.