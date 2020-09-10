Таиланд готовится к выдаче долгих туристических виз

Рассмотрение введения ограничений для иностранцев связано с риском заражения граждан коронавирусом. При этом губернатор Туристического управления Таиланда отметил, что 20% ВВП Королевства Таиланд приходится на туристическую сферу, поэтому сильно ограничивать турпоток не стоит.

Правительство Таиланда на следующей неделе рассмотрит идею ввести туристическую визу для иностранцев на 90 дней. Об этом сообщил губернатор Туристического управления Таиланда (TAT) Ютасак Супасорн, пишет 10 сентября The Star.

«Если ситуация в четвертом квартале не улучшится, а ни один иностранный турист не побывает в Таиланде, то 2,5 миллиона рабочих мест из нынешних 4 миллионов в туристическом секторе могут быть потеряны. Поэтому TAT должна подготовиться к «ограниченному воздействию» иностранных туристов, надеясь привлечь туристов с таких рынков, как Европа, в четвертом квартале этого года. Если результаты будут хорошими, число может быть расширено», — сказал Ютасак Супасорн.



Продлить визу можно будет два раза — до 270 дней. Ее стоимость — 2 000 БТ (4,8 тыс. рублей).



Он добавил, что прогнозируется массовое возвращение иностранных туристов в Таиланд во втором квартале 2021 года (апрель —июнь) благодаря возможной разработке вакцины от COVID-19.



На данный момент между Россией и Таиландом действует соглашение, по которому российские туристы могут посещать королевство в безвизовом режиме, если их пребывание в стране не превышает 30 дней.

