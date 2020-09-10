«Большой брат» присмотрит за гостями. В МВД рассказали, как контролируют нелегально попавших в РФ мигрантов

По ее словам, после выдворения из страны многие иностранцы приезжают снова, меняя личные данные. Для борьбы с этим применяется дактилоскопия. Представитель МВД заявила, что возникает необходимость, чтобы подобную процедуру проходили все мигранты, прибывающие на срок более месяца.

Система распознавания лиц активно применяется для выявления нелегально попавших в Россию иностранных граждан. Об этом 10 сентября в рамках онлайн-конференции сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, пишет Sputnik.

Бороться с проблемой также призвана система распознавания лиц, заявила Казакова. Она добавила, что медицинское освидетельствование также будет обязательно для всех приезжающих в Россию.



Начальник управления по вопросам миграции сообщила, что все перечисленное и многое другое ляжет в основу нового проекта о правовом положении иностранных граждан в РФ. По ее словам, он изменит подход к мигрантам, который существует в стране.



Из-за пандемии коронавируса многие иностранцы не смогли вернуться на Родину и оказались заперты в России. Кто-то из них перешел в режим ожидания, другие надеются на помощь властей, а некоторые даже предпринимают попытки штурмовать границу, но сталкиваются с сотрудниками правоохранительных органов. Первые лица страны ранее отмечали, что положение дел в миграционной сфере уже сейчас вызывает «серьёзную обеспокоенность».

