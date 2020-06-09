Медведев предсказал рост преступности среди мигрантов из-за коронакризиса

На совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года Медведев заявил, что, по его данным, в 2020 году иностранцы совершили около 15 тыс. преступлений.

Положение дел в миграционной сфере вызывает у него «серьёзную обеспокоенность», передаёт ТАСС.

Вызванный пандемией COVID-19 экономический кризис может толкнуть оставшихся без работы мигрантов на преступления. Рост криминализации среди этой группы населения предсказал 9 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что многие приехавшие в Россию на заработки люди лишились работы.

«В то же время в силу ограничений, введенных практически всеми странами, они не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области», — цитирует агентство председателя Совбеза РФ.

Поэтому он предложил учитывать данный фактор при подготовке концепции общественной безопасности в стране.

Как и последствия пандемии, рост преступности среди мигрантов может быть длительным, считает Медведев, и может привести к появлению новых схем работы преступников.