Конфликт между мигрантами и сотрудниками правоохранительных органов произошел неподалеку от российско-казахстанской границы в Самарской области. Как сообщает 4 августа «Коммерсантъ», там в очередной раз скопились трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются вернуться на родину. Издание уточняет, что сделать это им не даёт решение властей Казахстана о продлении карантинных мер до 17 августа. В связи с последним сухопутная граница на территорию соседнего государства будет закрыта ещё две недели. Пытавшиеся прорваться через нее мигранты столкнулись с представителями правоохранительных органов. Видеозапись с места событий опубликовало издание Mash.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по Приволжскому округу, так как в описании к распространённому в Сети ролику говорилось, что приезжие устроили драку с представителями ведомства.



«Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видео которой расходится по соцсетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии», — цитирует пресс-службу РИА Новости.



Ранее о том, что в связи со сложной экономической ситуацией в России, вызванной пандемией коронавируса, может произойти рост преступлений среди мигрантов, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, положение дел в миграционной сфере уже сейчас вызывает у него «серьёзную обеспокоенность».

