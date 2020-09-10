Голос Доктора Лизы воссоздали с помощью нейросети для фильма о ней
Кинопрокатная компания «Белые Ночи» опубликовала трейлер фильма «Доктор Лиза», основанного на реальных событиях. В нем сообщается, что голос главной героини — Елизаветы Глинки — был воссоздан с помощью нейросети.
«Её голос мог утешить, придать сил, направить, — говорится в описании ролика. — Её номер набирали в моменте острой боли — и она могла спасти словом и делом. Её неповторимой интонации — живой, честной, ироничной, прямой — не хватает тысячам и тысячам людей. Елизаветы Петровны Глинки, Доктора Лизы, нет с нами уже почти четыре года, но сквозь время до нас всё ещё долетает свет её милосердия, человечности и доброты. В самые тяжелые времена нам не хватает возможности услышать от неё самые простые, но самые нужные слова. Она умела «обнять», даже не находясь рядом — а за тысячи километров, на другой стороне телефонной линии. И мы решили протянуть её голос сюда, в этот сложный, противоречивый год. Сюда, где её так не хватает».
Для того чтобы, обучив нейросеть, воссоздать голос врача, потребовалось много часов аудиозаписей — авторы использовали видео- и аудиоинтервью Елизаветы Глинки.
В фильме снимались Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Андрей Бурковский. Картина выйдет в прокат 22 октября, а до того будет представлена на «Кинотавре».
Ранее Чулпан Хаматова рассказывала, что не сразу согласилась на такую ответственную роль.
«У меня не было цели документально передать образ Лизы, это всё-таки художественный фильм, в котором мне прежде всего важно показать тот азарт, почему человек помогает другому человеку, почему Лиза не проходила мимо, почему в принципе человек не должен проходить мимо чужого горя, — рассказала она об участии в картине. — Если зрители пойдут не смотреть на артистов, не сравнивать меня с Доктором Лизой, а пойдут за художественным высказыванием и художественным переосмыслением, им будет интересно, значит, мы победили…»
Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в Ту-154 Минобороны России, направлявшемся в Сирию и рухнувшем в Черное море 25 декабря 2016 года.