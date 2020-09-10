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10.09.2020 16:39
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Автобус-таран перекрыл движение на Ленинском. Водителя реабилитировала запись ДТП

Авария с пассажирским автобусом в Петербурге перекрыла движение на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы. Видеозапись ДТП объяснила природу столкновения.

Как стало известно «Фонтанке», днем 10 сентября автобус 63-го маршрута при левом повороте врезался в почти остановившийся «Мерседес». Попавшим в большую пробку была очевидна вина водителя автобуса.

О неоднозначности дорожной ситуации свидетельствует видеозапись столкновения. Резко остановиться и тем самым подставиться под удар автобуса водителя «Мерседеса» вынудил непредсказуемый маневр двигавшейся впереди машины. Ее хозяин решил резко сменить траекторию движения, развернувшись на пешеходном переходе.

Пострадавших в аварии нет, не считая теряющих время и нервы автомобилистов.

Ранее «Фонтанка» писала о двух ДТП с участием маршруток в Петербурге 10 сентября.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

Olen
Все покупашки прав отметились ) А теперь бегом ПДД учить, чтобы не позориться. Проблема только в вас, не знающих ПДД
Пункт 8.11 ПДД зубрим для начала.
Водитель автобуса выполнял поворот в соответствии с маршрутом с крайней левой полосы и намеревался занять крайную левую полосу.
То что чебурек решил на зебре развернуться не даёт права водителю Мерседеса выезжать на соседнюю полосу движения. Для него поворот направо разрешён только с крайней правой полосы движения, в соотвествии с разметкой и сигналом дополнительной секции светофора.
А там именно две полосы движения. Виноваты чебурек и водитель Мерседеса.
260569221
В чем проблема???
Автобус - априори виноват. Несоблюдение дистанции.
glase
Все трое накосячили. Ехал бы мерс как положено у правого края и ничего б не было
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