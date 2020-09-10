Автобус-таран перекрыл движение на Ленинском. Водителя реабилитировала запись ДТП
Авария с пассажирским автобусом в Петербурге перекрыла движение на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы. Видеозапись ДТП объяснила природу столкновения.
Как стало известно «Фонтанке», днем 10 сентября автобус 63-го маршрута при левом повороте врезался в почти остановившийся «Мерседес». Попавшим в большую пробку была очевидна вина водителя автобуса.
О неоднозначности дорожной ситуации свидетельствует видеозапись столкновения. Резко остановиться и тем самым подставиться под удар автобуса водителя «Мерседеса» вынудил непредсказуемый маневр двигавшейся впереди машины. Ее хозяин решил резко сменить траекторию движения, развернувшись на пешеходном переходе.
Пострадавших в аварии нет, не считая теряющих время и нервы автомобилистов.
Ранее «Фонтанка» писала о двух ДТП с участием маршруток в Петербурге 10 сентября.