Авария с пассажирским автобусом в Петербурге перекрыла движение на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы. Видеозапись ДТП объяснила природу столкновения.



Как стало известно «Фонтанке», днем 10 сентября автобус 63-го маршрута при левом повороте врезался в почти остановившийся «Мерседес». Попавшим в большую пробку была очевидна вина водителя автобуса.

О неоднозначности дорожной ситуации свидетельствует видеозапись столкновения. Резко остановиться и тем самым подставиться под удар автобуса водителя «Мерседеса» вынудил непредсказуемый маневр двигавшейся впереди машины. Ее хозяин решил резко сменить траекторию движения, развернувшись на пешеходном переходе.