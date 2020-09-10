На Замшиной маршрутка протаранила «Мазду», на Королёва — вместе с «Митсубиши» перекрыла дорогу
Аварии с маршрутками днем 10 сентября затруднили движение в Калининском и Приморском районах Петербурга. Одна не поделила перекресток с легковой, вторая не разъехалась с внедорожником.
Как сообщил «Фонтанке» читатель, на пересечении Замшиной и Бестужевской улиц столкнулись автобус маршрута К-191 (обслуживает ООО «ВЕСТ-СЕРВИС») и автомобиль Mazda. Удар пришелся легковой в правую заднюю дверь. О пострадавших не сообщается.
Столкновение попало на камеру видеорегистратора. На записи видно, что «Мазда» поворачивала налево и поймала в бок встречную маршрутку, ехавшую прямо. От удара легковую машину развернуло и отбросило к пешеходному переходу.
Вторая авария произошла на проспекте Королёва, в районе дома 57. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», там столкнулись маршрутка и внедорожник Mitsubishi Pajero. В результате проезд по проспекту оказался перекрыт, и водителям пришлось объезжать ДТП по тротуару.