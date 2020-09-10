Аварии с маршрутками днем 10 сентября затруднили движение в Калининском и Приморском районах Петербурга. Одна не поделила перекресток с легковой, вторая не разъехалась с внедорожником.



Как сообщил «Фонтанке» читатель, на пересечении Замшиной и Бестужевской улиц столкнулись автобус маршрута К-191 (обслуживает ООО «ВЕСТ-СЕРВИС») и автомобиль Mazda. Удар пришелся легковой в правую заднюю дверь. О пострадавших не сообщается.

Столкновение попало на камеру видеорегистратора. На записи видно, что «Мазда» поворачивала налево и поймала в бок встречную маршрутку, ехавшую прямо. От удара легковую машину развернуло и отбросило к пешеходному переходу.