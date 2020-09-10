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10.09.2020 14:16
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На Замшиной маршрутка протаранила «Мазду», на Королёва — вместе с «Митсубиши» перекрыла дорогу

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»

Аварии с маршрутками днем 10 сентября затруднили движение в Калининском и Приморском районах Петербурга. Одна не поделила перекресток с легковой, вторая не разъехалась с внедорожником.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, на пересечении Замшиной и Бестужевской улиц столкнулись автобус маршрута К-191 (обслуживает ООО «ВЕСТ-СЕРВИС») и автомобиль Mazda. Удар пришелся легковой в правую заднюю дверь. О пострадавших не сообщается.

Столкновение попало на камеру видеорегистратора. На записи видно, что «Мазда» поворачивала налево и поймала в бок встречную маршрутку, ехавшую прямо. От удара легковую машину развернуло и отбросило к пешеходному переходу.

Вторая авария произошла на проспекте Королёва, в районе дома 57. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», там столкнулись маршрутка и внедорожник Mitsubishi Pajero. В результате проезд по проспекту оказался перекрыт, и водителям пришлось объезжать ДТП по тротуару.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

s.irina
Фонтанка, увольте, пожалуйста, своих журналистов. Уже не первый раз вижу "На Замшиной маршрутка..." Улица в Городе Санкт-Петербурге называется "Улица Замшина", позор так склонять это наименование, у вас узбеки работают?
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