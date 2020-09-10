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10.09.2020 13:39
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Мариинская больница заплатит за вспышку COVID-19. В списке заболевших почти три сотни имен

Расположенное в самом центре Северной столицы медучреждение заплатит за вспышку коронавируса по решению суда. В списке заболевших почти три сотни имен: как пациентов, так и врачей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 сентября, к административной ответственности привлекли Мариинскую больницу на Литейном проспекте, 56.

В ходе проверки было установлено, что с начала апреля по конец июня этого года на ее территории выявили 293 случая инфекционных заболеваний, вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, 11 из которых — у пациентов (четыре можно рассматривать как «заносы», уточнили в пресс-службе) и 282 — у персонала.

Помимо этого проверка показала, что в медучреждении были нарушены основные правила по сдерживанию COVID -19. Например, руководством не был укомплектован штат сотрудников для работы с заболевшими коронавирусом пациентами, после контакта с зараженными персонал свободно перемещались между отделениями, после выписки таких пациентов не обеззараживалось постельное белье, неправильно утилизировались медицинские отходы с высоким классом опасности и так далее.

Куйбышевский районный суд назначил Мариинской больнице наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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Комментарии (6)

Bakv
Интересно, больница это же государственное учреждение, финансируется из бюджета. Откуда деньги на штраф? Или там уже все отделения перешли на оказание платных услуг? Решили пощипать жирненьких врачуганов?
Алекс99
Вот, видимо, из-за подобных санкций (по сути правильных) главврачи больниц запрещают врачам делать обычным пациентам ПЦР-тесты даже при наличии симптомов ковид и выписывать их из стационара не позже, чем серез 7 дней после госпитализации, чтобы возможное заражение пациента ковид-инфекцией нельзя было связать с больницей.
Valer_Kulik
Года заплатит пани Бухолдина?
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