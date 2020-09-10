Мариинская больница заплатит за вспышку COVID-19. В списке заболевших почти три сотни имен

Расположенное в самом центре Северной столицы медучреждение заплатит за вспышку коронавируса по решению суда. В списке заболевших почти три сотни имен: как пациентов, так и врачей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 сентября, к административной ответственности привлекли Мариинскую больницу на Литейном проспекте, 56.

В ходе проверки было установлено, что с начала апреля по конец июня этого года на ее территории выявили 293 случая инфекционных заболеваний, вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, 11 из которых — у пациентов (четыре можно рассматривать как «заносы», уточнили в пресс-службе) и 282 — у персонала.