Мариинская больница заплатит за вспышку COVID-19. В списке заболевших почти три сотни имен
Расположенное в самом центре Северной столицы медучреждение заплатит за вспышку коронавируса по решению суда. В списке заболевших почти три сотни имен: как пациентов, так и врачей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 сентября, к административной ответственности привлекли Мариинскую больницу на Литейном проспекте, 56.
В ходе проверки было установлено, что с начала апреля по конец июня этого года на ее территории выявили 293 случая инфекционных заболеваний, вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, 11 из которых — у пациентов (четыре можно рассматривать как «заносы», уточнили в пресс-службе) и 282 — у персонала.
Помимо этого проверка показала, что в медучреждении были нарушены основные правила по сдерживанию COVID -19. Например, руководством не был укомплектован штат сотрудников для работы с заболевшими коронавирусом пациентами, после контакта с зараженными персонал свободно перемещались между отделениями, после выписки таких пациентов не обеззараживалось постельное белье, неправильно утилизировались медицинские отходы с высоким классом опасности и так далее.
Куйбышевский районный суд назначил Мариинской больнице наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.