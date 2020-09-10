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10.09.2020 10:04
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В России запретят провозить в самолетах больше 10 килограммов красной икры

Вопрос об ужесточении контроля за оборотом икры и введении ограничений на перевозку икры лососевых рыб в багаже пассажиров обсуждался на совещании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом 10 сентября пишет РБК.

По итогам совещания комиссия решила поручить профильным ведомствам проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. Одно из предложений комиссии — разрешить гражданам провозить без электронных ветеринарных сертификатов не более 10 кг продукции.

В год на самолетах, по оценкам Россельхознадзора, перевозится до 2 тыс. т икры лососевых. Речь идет о незаконном обороте продукции в промышленных масштабах, которая не отвечает требованиям безопасности и качества.

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Комментарии (11)

W Bons
почки заячьи верченые , головы щучьи с чесноком тоже неплохо было бы под контроль
Wuhan Proletarian
В Хабаровском крае браконьерство у многих чуть ли не единственный источник дохода. Во время путины в аэропорту МР имени Полины Осипенко выстраивается отряд ментов, взимающих дань с икряных рейсов.
Меньше 50 кг не везут.
Икра у чуваков классная, в Питере такой не купить.
Abu-Denis
"Чего-то про чёрную молчок, вези, сколько хочешь"

С черной икрой пакуют сразу. На этом в свое время петербургского политика Ольгу Курносову упекли под уголовное дело, подарив ей баночку икры при поездке в Астрахань и потом обвинив в контрабанде запретного товара.
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