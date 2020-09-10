В России запретят провозить в самолетах больше 10 килограммов красной икры
Вопрос об ужесточении контроля за оборотом икры и введении ограничений на перевозку икры лососевых рыб в багаже пассажиров обсуждался на совещании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом 10 сентября пишет РБК.
По итогам совещания комиссия решила поручить профильным ведомствам проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. Одно из предложений комиссии — разрешить гражданам провозить без электронных ветеринарных сертификатов не более 10 кг продукции.
В год на самолетах, по оценкам Россельхознадзора, перевозится до 2 тыс. т икры лососевых. Речь идет о незаконном обороте продукции в промышленных масштабах, которая не отвечает требованиям безопасности и качества.