В Забайкалье задержали «Робин Гуда», который украл 800 тысяч рублей и раздал нуждающимся

В Забайкалье полицейские задержали мужчину, укравшего деньги из «благородных побуждений». Пойманный на присвоении крупной суммы «Робин Гуд» заявил, что раздал все в виде милостыни.



О происшествии в Приангурском районе 10 сентября сообщает краевое управление МВД. В полицию обратился владелец магазина на втором этаже одного из торговых центров Приангурска. По его словам, неизвестный разбил стекло, проник в помещение и похитил три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тысяч рублей.



Подозреваемого вскоре нашли, им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района, который дал признательные показания. Мужчина рассказал, что вынес деньги из магазина ночью. По его словам, часть похищенных средств он раздал нуждающимся, а часть опустил в ящики для пожертвований. Изъяли у него только 57 тысяч рублей.

