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10.09.2020 09:08
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В Забайкалье задержали «Робин Гуда», который украл 800 тысяч рублей и раздал нуждающимся

В Забайкалье полицейские задержали мужчину, укравшего деньги из «благородных побуждений». Пойманный на присвоении крупной суммы «Робин Гуд» заявил, что раздал все в виде милостыни.

О происшествии в Приангурском районе 10 сентября сообщает краевое управление МВД. В полицию обратился владелец магазина на втором этаже одного из торговых центров Приангурска. По его словам, неизвестный разбил стекло, проник в помещение и похитил три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тысяч рублей.

Подозреваемого вскоре нашли, им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района, который дал признательные показания. Мужчина рассказал, что вынес деньги из магазина ночью. По его словам, часть похищенных средств он раздал нуждающимся, а часть опустил в ящики для пожертвований. Изъяли у него только 57 тысяч рублей.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Информация проверяется. Подозревамый, который раньше в поле зрения полиции не попадал, взят под стражу.

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
Ни хрена себе, название села ... НовоцуРуХайТуй
Ни стыда ни совести
prosto_5e4ce2877d5fb
"Приангурск" и "Приангурский район"...
Ф-ка открывает новые земли.
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