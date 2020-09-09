В TikTok пройдут виртуальные экскурсии по российским музеям. Новшество опробуют в Петербурге

Платформа TikTok устроит виртуальные экскурсии по российским музеям. Первые туры пройдут в петербургском Музее Фаберже и Мультимедиа-арт-музее в Москве, после этого к проекту присоединятся и другие точки.



Первые прогулки пройдут в Музее Фаберже 12, 16, 19 и 23 сентября. Гиды расскажут зрителям «о моде и аксессуарах эпохи XIX–XX века, о знаменитых ювелирных яйцах Фаберже, об уникальных предметах из драгоценных камней». Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на представителей TikTok.



В Мультимедиа-арт-музее 26 сентября пользователи увидят виртуальную выставку American Power американского фотографа-документалиста Митча Эпштейна, а 30 сентября узнают про коллекционера и мецената Антуана де Гальбера, который основал арт-центр Maison Rouge в Париже. Полное расписание экскурсий на ближайший месяц 10 сентября появится на тематической вкладке в TikTok, все трансляции будут доступны в аккаунте «Культура.РФ». Искать информацию можно по тегу #КультурныйTikTok.

