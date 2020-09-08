Белоруссия, Россия и Сербия проведут военные учения «Славянское братство-2020»
Министерство обороны Белоруссии 8 сентября анонсировало международные военные учения «Славянское братство-2020».
Как сообщили в ведомстве, тактические учения пройдут с 10 по 15 сентября на полигоне «Брестский». В них примут участие до 1,5 тысяч военнослужащих из подразделений вооружённых сил Белоруссии, России и Сербии. Страны будут отрабатывать совместные действия по противодействию терроризму.
Учения «Славянское братство» — ежегодные, в 2019-м манёвры проводились в Сербии.
Накануне Белоруссия привела три военные базы в высшую степень боевой готовности.