В России будут печатать ледоколы по частям на 3D-принтере

«Газпром нефть» заказала печать на промышленном 3D-принтере первой партии деталей для установки на ледоколе «Андрей Вилькицкий», а также на бункеровщиках «Газпромнефть Зюйд», «Газпромнефть Норд», «Газпромнефть Норд-Вест». Компания готовит сертификацию 3D-печати.

Как сообщили в компании 8 сентября, они разработали дорожную карту освидетельствования технологического процесса работы с металлическими изделиями способом 3D-печати и планируют получит сертификацию Российского морского регистра судоходства. Это позволит применять решение на практике и в дальнейшем сократить временные и финансовые издержки при ремонте судового оборудования.