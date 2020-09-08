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08.09.2020 15:54
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Печать

В России будут печатать ледоколы по частям на 3D-принтере

«Газпром нефть» заказала печать на промышленном 3D-принтере первой партии деталей для установки на ледоколе «Андрей Вилькицкий», а также на бункеровщиках «Газпромнефть Зюйд», «Газпромнефть Норд», «Газпромнефть Норд-Вест». Компания готовит сертификацию 3D-печати.

Как сообщили в компании 8 сентября, они разработали дорожную карту освидетельствования технологического процесса работы с металлическими изделиями способом 3D-печати и планируют получит сертификацию Российского морского регистра судоходства. Это позволит применять решение на практике и в дальнейшем сократить временные и финансовые издержки при ремонте судового оборудования.

Тем временем государственные верфи с 2012 года пытаются достроить самый большой неатомный ледокол в мире — «Виктор Черномырдин». Срок его передачи заказчику сдвинули теперь на конец сентября.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Гальюнную фигуру Миллера (на коне и в фуражке) будут печатать. Дабы сомалийские пираты забрались и не брали на абордаж.
hedgehog_
и в масштабе 1:43
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