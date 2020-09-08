«Юный Хефнер» Morgenshtern покажет Петербургу, что такое настоящий концерт
Бесконечно можно смотреть, как горит огонь, как течет вода и как люди спорят о феномене Моргенштерна. Буквально еще пару лет назад Алишер Валеев был очередным блогером из Youtube, а сегодня он — Morgenshtern и одна из главных звезд новой российской сцены (16+).
Пока еще звучит отовсюду хит «Кадиллак», записанный совместно с Элджеем, рэпер не отдыхает — несколько дней назад опять же с Элджеем Morgenshtern выпустил новый трек Lollipop, а также готовится выход трека для Тимати.
youngНо Валеев не забывает и про концерты — у рэпера стартует тур под названием Young Hefner. Начнется большое путешествие в Петербурге — 19 сентября Morgenshtern выйдет на сцену клуба А2 и превратит зал в танцпол.
Делаться все это будет с присущей рэп-звездам наглостью — себя Валеев называет не иначе, как Папа, а в описании мероприятия в соцсетях сообщается, что «Папа покажет, что такое настоящий концерт».
После такого многообещающего заявления остается только затаить дыхание и ждать. Однако многим фанатам Moргенштерна на шоу попасть, видимо, не удастся — все-таки ограничение 16+.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»