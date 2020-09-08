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08.09.2020 13:36
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«Юный Хефнер» Morgenshtern покажет Петербургу, что такое настоящий концерт

Бесконечно можно смотреть, как горит огонь, как течет вода и как люди спорят о феномене Моргенштерна. Буквально еще пару лет назад Алишер Валеев был очередным блогером из Youtube, а сегодня он — Morgenshtern и одна из главных звезд новой российской сцены (16+).

Фото: Okras, wikipedia.org

Пока еще звучит отовсюду хит «Кадиллак», записанный совместно с Элджеем, рэпер не отдыхает — несколько дней назад опять же с Элджеем Morgenshtern выпустил новый трек Lollipop, а также готовится выход трека для Тимати.

youngНо Валеев не забывает и про концерты — у рэпера стартует тур под названием Young Hefner. Начнется большое путешествие в Петербурге — 19 сентября Morgenshtern выйдет на сцену клуба А2 и превратит зал в танцпол.

Делаться все это будет с присущей рэп-звездам наглостью — себя Валеев называет не иначе, как Папа, а в описании мероприятия в соцсетях сообщается, что «Папа покажет, что такое настоящий концерт».

После такого многообещающего заявления остается только затаить дыхание и ждать. Однако многим фанатам Moргенштерна на шоу попасть, видимо, не удастся — все-таки ограничение 16+.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: Okras, wikipedia.org

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