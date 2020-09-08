Расплата за слабость стальных объятий: суд в Петербурге освободил сбежавшего арестанта
Арестованному жителю Петербурга удалось сбежать от конвоиров благодаря слабой хватке наручников. Он подарил себе 400 метров свободы, а суд не стал строго наказывать.
Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Азимбек Маримов признан виновным в попытке сбежать из-под стражи и приговорен к году колонии-поселения.
«Время содержания под стражей зачтено в срок лишения свободы, Маримов освобожден из зала суда немедленно», — уточняет объединенная пресс-служба.
Приезжего из Узбекистана задержали в Красногвардейском районе 26 февраля 2020 года по подозрению в краже. Через два дня ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские везли арестанта из Красногвардейского суда в районный ИВС на улице Передовиков. Перед зданием изолятора Маримов выдернул руку, освободился от наручников и побежал. Через 400 метров, на проспекте Косыгина, его догнали.
Дело о краже было прекращено. Соратник Маримова по эпизоду, Абдурасул Искандаров, тоже освобожден от уголовной ответственности.
Санкция статьи за побег из-под стражи предусматривает лишение свободы до четырех лет. Суд учел признание Маримовым вины и положительные характеристики с работы.