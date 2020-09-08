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Ефремов получил 8 лет колонии

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08.09.2020 11:33
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Расплата за слабость стальных объятий: суд в Петербурге освободил сбежавшего арестанта

Арестованному жителю Петербурга удалось сбежать от конвоиров благодаря слабой хватке наручников. Он подарил себе 400 метров свободы, а суд не стал строго наказывать.

Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Азимбек Маримов признан виновным в попытке сбежать из-под стражи и приговорен к году колонии-поселения.

«Время содержания под стражей зачтено в срок лишения свободы, Маримов освобожден из зала суда немедленно», — уточняет объединенная пресс-служба.

Приезжего из Узбекистана задержали в Красногвардейском районе 26 февраля 2020 года по подозрению в краже. Через два дня ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские везли арестанта из Красногвардейского суда в районный ИВС на улице Передовиков. Перед зданием изолятора Маримов выдернул руку, освободился от наручников и побежал. Через 400 метров, на проспекте Косыгина, его догнали.

Дело о краже было прекращено. Соратник Маримова по эпизоду, Абдурасул Искандаров, тоже освобожден от уголовной ответственности.

Санкция статьи за побег из-под стражи предусматривает лишение свободы до четырех лет. Суд учел признание Маримовым вины и положительные характеристики с работы.

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Комментарии (2)

260650801
А русскому бы дали по полной. Еще и за побег прибавили бы.
Да здравствует российский суд, самый гуманный суд к мигрантам в мире!!!
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