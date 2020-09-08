Расплата за слабость стальных объятий: суд в Петербурге освободил сбежавшего арестанта

Арестованному жителю Петербурга удалось сбежать от конвоиров благодаря слабой хватке наручников. Он подарил себе 400 метров свободы, а суд не стал строго наказывать.

Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Азимбек Маримов признан виновным в попытке сбежать из-под стражи и приговорен к году колонии-поселения.

«Время содержания под стражей зачтено в срок лишения свободы, Маримов освобожден из зала суда немедленно», — уточняет объединенная пресс-служба.

Приезжего из Узбекистана задержали в Красногвардейском районе 26 февраля 2020 года по подозрению в краже. Через два дня ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские везли арестанта из Красногвардейского суда в районный ИВС на улице Передовиков. Перед зданием изолятора Маримов выдернул руку, освободился от наручников и побежал. Через 400 метров, на проспекте Косыгина, его догнали.