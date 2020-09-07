Фаворита вакцинной гонки презентовали в Китае. Препарат от COVID-19 ученые обещают к концу 2020 года

Финальные испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции начали в Китае. Через несколько месяцев разработчик обещает выпустить на рынок препарат CoronaVac по доступной цене.

О выходе вакцины CoronaVac на финишную прямую сообщило руководство национальной биотехнологической компании Китая Sinovac Biotech. Презентацию препарата провели на торговой выставке, сообщает телеканал CGTN.