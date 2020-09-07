Фаворита вакцинной гонки презентовали в Китае. Препарат от COVID-19 ученые обещают к концу 2020 года
Финальные испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции начали в Китае. Через несколько месяцев разработчик обещает выпустить на рынок препарат CoronaVac по доступной цене.
О выходе вакцины CoronaVac на финишную прямую сообщило руководство национальной биотехнологической компании Китая Sinovac Biotech. Презентацию препарата провели на торговой выставке, сообщает телеканал CGTN.
«Клинические испытания закончим к концу этого года, на рынок вакцина поступит по доступной цене», — рассказала глава подразделения по работе с инвесторами Хелен Янг.
Генеральный директор Sinovac Biotech Вэй Дун Инь сообщил о 90 % сотрудников компании, добровольно вакцинированных препаратом, передает 7 сентября Reuters.
CoronaVac (прежнее название — PiCoVacc) разработан на инактивированном патогене SARS-CoV-2. Его выращивают в лабораторных условиях и «обезоруживают». Препарат получил разрешение на 1–2-ю фазу в апреле 2020 года для определения безопасности, переносимости и дозировки. Положительные результаты Sinovac Biotech получила в июне. 3-я фаза проводится в Бразилии и Индонезии. Разработчик не контролирует медицинские организации этих стран, о ходе испытаний ему не докладывают.
Российская вакцина «Гам-Ковид-Вак» (международное название Sputnik V) получил разрешение на 3-ю фазу в августе 2020 года. Клинические исследования пройдут в Москве, их завершат к маю 2021-го.