В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Турция вводит новые ограничения, чтобы препятствовать распространению коронавируса в стране. Одна из таких мер — запрет на поездки в общественном транспорте стоя. Об этом 7 сентября заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте», — приводит слова выступления Эрдогана в столице РИА «Новости».
Ранее минздрав страны заявил, что Турция достигла второго пика. Медики фиксируют большое количество случаев заражения и смертей.
С начала пандемии в Турции COVID-19 обнаружили у почти у 280 тысяч человек. 6 673 скончались.