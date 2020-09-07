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07.09.2020 20:28
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В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Турция вводит новые ограничения, чтобы препятствовать распространению коронавируса в стране. Одна из таких мер — запрет на поездки в общественном транспорте стоя. Об этом 7 сентября заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте», — приводит слова выступления Эрдогана в столице РИА «Новости».

Ранее минздрав страны заявил, что Турция достигла второго пика. Медики фиксируют большое количество случаев заражения и смертей.

С начала пандемии в Турции COVID-19 обнаружили у почти у 280 тысяч человек. 6 673 скончались.

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Комментарии (7)

Nedopens
Будут ездить сидя по-турецки
Samal_
в Турцию заглянула цивилизация
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