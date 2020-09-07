В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Турция вводит новые ограничения, чтобы препятствовать распространению коронавируса в стране. Одна из таких мер — запрет на поездки в общественном транспорте стоя. Об этом 7 сентября заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте», — приводит слова выступления Эрдогана в столице РИА «Новости».