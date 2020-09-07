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07.09.2020 16:59
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Внезапная эвакуация укоротила рабочий день сотрудников «Охта Молла», а покупателей лишила радости шопинга

Для сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Охта Молл» в Красногвардейском районе Петербурга рабочая неделя началась с укороченной смены. Прерваться пришлось из-за внезапной эвакуации.

Как сообщается в сообществе ТРК в соцсети «ВКонтакте», персонал и посетителей магазинов попросили выйти на улицу примерно в 16:30 7 сентября.

«Пожалуйста, планируйте свой визит с учетом этой информации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении. Причина не уточняется.

https://vk.com/okhtamall_ru?w=wall-102348099_22333

Администрация комплекса пообещала сообщить о возобновлении обычного режима работы в группе «Охта Молла».

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Комментарии (1)

читатель№1
почту открыли в 15.00 а там быткоинов хотят е-мел бомбисты? или на этот раз эвакуация оправдана?
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