Для сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Охта Молл» в Красногвардейском районе Петербурга рабочая неделя началась с укороченной смены. Прерваться пришлось из-за внезапной эвакуации.

Как сообщается в сообществе ТРК в соцсети «ВКонтакте», персонал и посетителей магазинов попросили выйти на улицу примерно в 16:30 7 сентября.

«Пожалуйста, планируйте свой визит с учетом этой информации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении. Причина не уточняется.